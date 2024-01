Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Eingangsbereich einer Kindertagesstätte durch Feuer beschädigt

Viersen (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ist der Eingangsbereich einer Kindertageseinrichtung am Hüsgesweg in Viersen durch Feuer beschädigt worden.

Als die Mitarbeitenden das Gebäude am Montag um 16 Uhr verlassen hatten, war alles noch in Ordnung gewesen. Am Dienstagmorgen um kurz nach 7 Uhr stellten sie dann fest, dass die Türzarge zum Teil verkohlt war. Außerdem war eine Scheibe in der Tür eingerissen.

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen am Hüsgesweg gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (102)

