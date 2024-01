Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw-Fahrerin fährt 18-jährige Radfahrerin an

Kempen (ots)

Um 8:00 Uhr am Dienstagmorgen nahm ein Streifenteam der Polizei Viersen einen Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin aus Wachtendonk und einer 18-jährigen Radfahrerin aus Kempen auf. Die Autofahrerin fuhr auf der Berliner Alle in Richtung Straelener Straße. Dort bog die Frau nach rechts in ein Parkhaus ab. Die in selbe Fahrtrichtung fahrende Radfahrerin sah sie nicht, sodass sie die bevorrechtigte 18-Jährige anfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /cb (100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell