Polizei und Kreisverkehrswacht bieten im Rahmen einer Fahrradtour "Sicherheit erfahren" an.

Im Rahmen einer geführten Fahrradtour am 23.7.2024 geben Andreas Bonk (Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta) und Achim Wach (Kreisverkehrswacht Cloppenburg e. V.) an diversen Stellen im Cloppenburger Stadtgebiet Tipps zum richtiges Verhalten im Straßenverkehr und zu Themen, wie Fahrrad-, Einbruch- und Taschendiebstahl sowie Betrug. Eine ca. 2-stündige Fahrt durch das Stadtgebiet Cloppenburg beinhaltet häufiges Auf- und Absteigen. Aus diesem Grund sollte das Fahrrad sicher beherrscht werden können. Treffpunkt: Rathaus Cloppenburg (neuer Eingang) Dauer: 14:00 - 16:00 Uhr Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Melden Sie sich gerne unter folgenden Möglichkeiten an: Telefon: 04471/930303 (Anrufbeantworter) E-Mail: info@verkehrswacht-clp.de oder praevention@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Lastrup - Beleidigung

Am Donnerstag, den 11.07.24, gegen 14:45 Uhr, beleidigten bislang unbekannte Personen in der Blumenstraße aus einem Haus heraus eine 53-jährige Lastruperin, welche die Straße entlangging. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol/ Drogen

Am Donnerstag, den 11.07.24, gegen 12:09 Uhr, fuhr auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße eine 25-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW gegen einen geparkten PKW einer 21-jährigen Molbergerin. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die 25-Jährige aus Cloppenburg unter dem Einfluss von Alkohol/ Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,48 Promille. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen die 25-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 11.07.24, in der Zeit von 11:30 - 13:10 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Ladestraße gegen einen geparkten PKW der Marke Daimler, sodass Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

