Brand - Mülltransporter in Brand geraten

Am Freitag, den 12.07.24, gegen 10:05 Uhr, kam es aus ungeklärter Ursache im Heetberger Weg während des Pressens von Müll in einem Mülltransporter zur Brandentstehung innerhalb des Containers. Die Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe waren mit 8 Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Barßel - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Am Donnerstag, den 11.07.24, gegen 12:40 Uhr, kam es auf der Loher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ackerschlepper und einem Motorrad. Ein 73-jähriger Mann aus Barßel fuhr mit seinem Ackerschlepper auf die Loher Straße auf. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Motorradfahrer aus Bad Zwischenahn, welcher die Loher Straße befuhr. Der Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

