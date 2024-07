Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 12.07.2024 bis 13.07.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person -

Am Freitag, 12.07.2024, gegen 17:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Saterländerin mit ihrem PKW Audi die Hauptstraße in Saterland in Fahrtrichtung Scharrel. Ein 21-jähige Saterländer fuhr mit seinem PKW Mercedes von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Hauptstraße und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten PKW Audi. Trotz Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die 53-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

- Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor! -

