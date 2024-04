Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B62: Fahrerflucht und Blutspuren halten Polizei in Atem

Mudersbach (ots)

Am Sonntag, den 21.04.2024, meldete sich gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsteilnehmer aus Mudersbach bei der Polizeiinspektion in Betzdorf. Er berichtete, dass ihm ein weißer Transporter auf der B62 im Gegenverkehr den Seitenspiegel abgefahren und dabei seine Seitenscheibe zerstört habe. Der Unfallverursacher sei anschließend einfach weitergefahren, ohne anzuhalten. Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf wurde daraufhin zum Ort des Geschehens entsandt. Währenddessen meldete sich ein Spaziergänger und gab an, sich in einem Waldgebiet in Mudersbach zu befinden. Dort habe er einen verunfallten Kastenwagen entdeckt, der auf der linken Seite lag und stark beschädigt war. Der Innenraum des Fahrzeugs war mit Blut verschmiert, jedoch waren keine Personen in der Nähe zu finden. Es wurde vermutet, dass sich der Fahrzeuginsasse in einer Notsituation befand. Weitere Streifenwagen wurden umgehend in die Ortslage Mudersbach entsandt und bestätigten die Situation vor Ort. Der verunfallte Kastenwagen war stark beschädigt, jedoch war keine Person auffindbar. Es wurde davon ausgegangen, dass der Insasse möglicherweise medizinische Hilfe benötigte und sich in hilfloser Lage befinden könnte. Im Zuge der Fahndung konnte der Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass der 26-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Betzdorf ihn kontaktiert und über den Unfall informiert hatte. Er sei sofort zum Unfallort geeilt, um den Fahrer ins DRK Klinikum Kirchen zu bringen. Der Fahrer habe jedoch darauf bestanden, von dort sofort wieder eigenständig nach Hause zu gehen, ohne sich ärztlich behandeln zu lassen. Bei weiteren Ermittlungen wurde die Wohnanschrift des 26-jährigen Fahrers festgestellt. Dort wurde er schließlich, noch immer stark blutend, angetroffen. Es konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass er der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Promillewert. Nach Erstversorgung wurde der junge Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo seine Wunden versorgt und eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer und Halter des Fahrzeugs wurden nun diverse Strafverfahren eingeleitet.

