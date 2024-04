Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Utarp - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Utarp - Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

In Utarp hat es am Mittwoch einen Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Kleinkraftradfahrer gegeben. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Narper Straße in Richtung Esenser Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er den vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Fahrer auf seinem Kleinkraftrad, der in Richtung Westerholt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell