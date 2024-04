Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kennzeichen gestohlen/Dornum - Zigarettenautomat angegangen/Ihlow - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Norden ein Auto-Kennzeichen gestohlen. Die Täter entwendeten das hintere Kennzeichen eines roten VW Transporters. Dieser stand in einer Einfahrt in der Straße Mühlenlohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Dornum - Zigarettenautomat angegangen

In Dornum haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter brachen mit Gewalt den Automaten in der Störtebekerstraße auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 23.55 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Dornum unter der Telefonnummer 04933 992750.

Ihlow - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwei Täter haben am Mittwoch versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in Ihlow einzubrechen. Gegen 22.30 Uhr versuchten zwei Personen sich gewaltsam Zutritt zu dem Supermarkt in der Straße Am Alten Handelsplatz zu verschaffen. Nachdem sie bei der Tat gestört wurden, flüchteten sie. Beide Täter waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen über den Kopf gezogen. Zeugen, die die Täter vor oder nach der Tat gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

