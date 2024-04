Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Versuchter Einbruch in Bäckerei Unbekannte Personen haben versucht, in eine Bäckerei in Ihlow einzubrechen. In der Nacht zu Dienstag wollten die Täter durch Hebelversuche in eine Bäckerei in der Friesenstraße gelangen. Ein Eindringen und Betreten erfolgte jedoch nicht. Am Objekt entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden. ...

