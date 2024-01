Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 11. Januar gegen 13:00 Uhr, wurde in Papenburg an der Klosterstraße in der Nähe der Einmündung zur Großen Straße ein schwarzer Poller aus Gusseisen beschädigt. Vermutlich wurde der Poller von einem LKW oder Kleintransporter angefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 EUR. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

