Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Zeugen gesucht

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend in Blomberg ereignet hat. Eine männliche Person betrat gegen 23.45 Uhr vermummt eine Spielothek in der Raiffeisenstraße. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Mann flüchtete mit einer noch zu ermittelnden Summe. Der mutmaßliche Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,65 und 1,80 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 23.30 Uhr und 0 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, sich unter 04971 926500 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Schmiedestraße in Wittmund kam es zu einer Unfallflucht. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr beschädigte mutmaßlich ein VW Caddy beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen Toyota Avensis. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer des VW Caddy unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Mögliche weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell