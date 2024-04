Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Ihlow - Unfall unter Alkoholeinfluss/Aurich - Unfall mit vier Verletzten

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag haben Polizisten in Norden einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ihlow - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein Autofahrer hatte am Sonntag einen Unfall in Ihlow. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer war gegen 5.50 Uhr auf der Lübbertsfehner Straße in Richtung Hüllenerfehn unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab. Er blieb unverletzt. Bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall mit vier Verletzten

Am Sonntag hat es im Auricher Ortsteil Tannenhausen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Dornumer Straße in Richtung Aurich. Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie gegen 18.40 Uhr das Rotlicht im Kreuzungsbereich. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, welcher von einem Tankstellengelände auf die Dornumer Straße einbog. Die 61-jährige Fahrerin des VW wurde schwer, ihr 65-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Opel-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt, ein Kind auf der Rückbank leicht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

