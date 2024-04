Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 14.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere Körperverletzungen im Stadtgebiet

Mehrere Schlägereien und Körperverletzungen haben die Polizei am Samstag und Sonntag beschäftigt. Am Samstagvormittag soll ein 37-Jähriger aus Aurich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zunächst einen Hund misshandelt haben. Als eine Kundin den Mann zur Rede stellte, ergriff dieser ihren Arm und drückte fest zu. Der Mann entfernte sich dann in Richtung Kirchdorfer Straße, wo er in eine Schlägerei mit seinem 46-jährigen Nachbarn geriet und er dabei am Hinterkopf verletzt wurde. Nachdem die Beiden getrennt wurden und der 37-Jährige ins Auricher Krankenhaus verbracht wurde, kam es am Abend erneut zu Streitigkeiten zwischen den beiden Nachbarn. Auch hier flogen wieder die Fäuste. Gegen die beteiligten Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls kam es am Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in einer Gaststätte am Georgswall. Hier waren mehrere Gäste einer privaten Feierlichkeit aneinandergeraten. Am Ende waren ein 45-Jähriger aus Großefehn, ein 46-Jähriger Auricher und 51-Jähriger aus Bremen verletzt und mussten zum Teil medizinisch versorgt werden. Ein Beteiligter dieser Auseinandersetzung, ein 29-Jähriger aus der Samtgemeinde Hesel, war gegen 03:30 Uhr schließlich noch an einer weiteren Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Großen Mühlenwallstraße beteiligt, wo er mit einem 37-jährigen Auricher aneinandergeraten war. Ehe er in Gewahrsam genommen werden musste trat er lieber den Heimweg an. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Ladendiebin beißt, kratzt und beleidigt Mitarbeiter

Eine 32-Jährige aus Aurich versteckte am Samstag, gegen 19:30 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße Waren in ihrem Rucksack und versuchte den Markt über eine nicht besetzte Kasse zu verlassen. Als Mitarbeiter sie daraufhin festhielten kam es zu einer Rangelei, dabei wurden zwei Mitarbeiter von der 32-Jährigen gebissen und eine weitere Mitarbeiterin gekratzt. Zudem wurden die Mitarbeiter massiv beleidigt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Gegen die Täterin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und ihr ein Platzverweis erteilt.

Aurich - Kennzeichen vom Pkw entwendet

Im Breiten Weg wurde im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagabend das Kennzeichenpaar AUR-VF 22 von einem Pkw durch Unbekannte entwendet. Der betroffene Pkw stand auf einem Großparkplatz am Breiten Weg. Wer Hinweis zur Aufklärung der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941-606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Pkw der Ex mit falschen Kennzeichen unbefugt genutzt

Ein 31-Jähriger Südbrookmerländer nahm am Samstagnachmittag in Uthwerdum die Schlüssel zum Pkw seiner Ex-Freundin an sich, versah den dazugehörigen Pkw mit falschen Kennzeichen und fuhr damit nach Emden, wo der Pkw von der Polizei auch festgestellt wurde. Der ebenfalls angetroffene Südbrookmerländer bestritt jedoch die Tat. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Südbrookmerland - Mit Laserpointer geblendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine zivile Polizeistreife gegen 01:00 Uhr auf der Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland unterwegs. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden dabei aus einem entgegenkommenden PKW heraus mit einem Laserpointer geblendet. Das betroffene Fahrzeug wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Beifahrer in dem PKW einen Laserpointer mitführte und diesen zur Blendung von anderen Verkehrsteilnehmern einsetzte. Der junge Mann aus Berumbur wird sich nun in einem Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. Zudem wurde der Laserpointer sichergestellt.

Ihlow - Betrunken mit dem Pkw verunfallt

Ein 20-jähriger Ihlower befuhr am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, die Lübbertsfehner Straße in Richtung Ihlowerhörn. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach in einem Entwässerungsgraben liegen. Der zum Glück unverletzte Fahrer befreite sich aus dem Fahrzeug und wollte sich vom Unfallort entfernen. Aufmerksame Zeugen hielten ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten bei dem Ihlower eine Alkoholisierung von über 1 Promille fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem die Untere Wasserbehörde das Landkreises Aurich angefordert.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Verkehrsgeschehen

Hage - Ohne Versicherung unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Kastanienallee in Hage einen PKW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Gegen den 52-jährigen Fahrzeugführer aus Norden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Halbemond - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher den Leezweg in Halbemond mit seinem Mofa. Er wurde dann auf der schmalen Straße von einem schwarzen PKW ohne genügenden Sicherheitsabstand überholt. Der Jugendliche aus Leezdorf stürzte daraufhin mit seinem Mofa und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr in Richtung Hage weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

