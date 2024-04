Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zwei Verletzte bei Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Isumser Straße in Wittmund sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 12 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Isumser Straße und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden 22-jährigen Citroen-Fahrer, der Vorfahrt hatte. Der 22-Jährige und die 69-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 geschätzt.

