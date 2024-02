POL-MK: Provisionsbetrug bei Minijob

Plettenberg (ots) - Am Sonntagabend, gegen 20:25 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der Reichsstraße. Der Täter schnitt dafür ein Loch in den Zaun. Im weiteren Verlauf löste er einen Alarm aus und flüchtete ohne Beute. Der Täter wurde videografiert. Er trug einen dunklen Parker, eine weiße Jogginghose, schwarze Turnschuhe und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. ...

