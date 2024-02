POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Letmathe (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr in eine Firma in der Breslauer Straße einzubrechen. Sie scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr