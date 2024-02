Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle zur Überwachung der Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag kontrollierte die Polizei erneut mit einem Großaufgebot auf den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken in Lüdenscheid das Durchfahrtsverbot für LKW über 3,5t. Insgesamt hielten die Beamten 144 LKW an. 48 verstießen davon gegen das Durchfahrtserbot, wurden sanktioniert und wieder zurückgeleitet. Zudem kontrollierte die Polizei 336 sonstige Fahrzeuge. 125 waren verbotenerweise in "Anlieger frei"-Bereichen unterwegs. Vier LKW-Fahrer verstießen gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. Auf 11 LKW war die Ladung zudem ungenügend gesichert. An sechs LKW fanden die Kontrollkräfte außerdem technische Mängel vor. In einem Fall waren diese so gravierend, dass das Fahrzeug stillgelegt werden musste. In gleich drei Fällen musste ein Blutprobenarzt zur Polizeiwache ausrücken, denn bei den Fahrzeugführern ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen vor Fahrtantritt. Die Polizei wird auch zukünftig in Lüdenscheid kontrollieren. (schl)

