POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - Ein 80-jähriger Mendener wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Als er vor der Kasse stand, bemerkte er, dass die Geldbörse nicht mehr in der Außentasche seiner Weste steckte. Er hatte während des Einkaufs nichts bemerkt; eine Suchaktion blieb ohne Ergebnis. Er erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. Die Polizei warnt immer wieder vor ...

