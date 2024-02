Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe und Auto-Einbrecher

Menden (ots)

Ein 80-jähriger Mendener wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Heinrich-Böll-Straße bestohlen. Als er vor der Kasse stand, bemerkte er, dass die Geldbörse nicht mehr in der Außentasche seiner Weste steckte. Er hatte während des Einkaufs nichts bemerkt; eine Suchaktion blieb ohne Ergebnis. Er erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. (cris)

Bohrmaschine aus Sprinter gestohlen

Vermutlich mittels Schlossstechen erlange ein unbekannter Täter zwischen Dienstagnachmittag und Freitagmorgen Zugriff auf den Innenraum eines Mercedes Sprinter, der an der Lessingstraße geparkt stand. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Bohrmaschine. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

