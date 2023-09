Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tunnel bei Jena ausgefallen - Autobahn voll gesperrt

Jena (ots)

Der Tunnel Jagdberg auf der A 4 bei Jena musste nach einen technischen Defekt am Mittwochmorgen voll gesperrt werden. In der Nacht hatten Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik statt gefunden, worauf es nach Problemen zu einen Ausfall der Beleuchtung und anderer Systeme kam. Es ist geplant, den Verkehr blockweise mit der Polizei durch den Tunnel zu begleiten. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig über die A 71 / A 38 umfahren. Durch die Sperrung der B 7 zwischen Jena und Umpferstedt wird am Morgen mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet.

