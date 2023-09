API-TH: Auf dem Weg zum Hafen gestoppt

Neubrunn (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. Nach ersten Ermittlungen ist der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer kurz vor dem Tunnel Eichelberg am Steuer eingeschlafen. In Folge dessen fuhr er mit seinem Mercedes Benz Sprinter auf den vor ihm fahrenden Pkw ...

