API-TH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen vor dem Tunnel Eichelberg

Neubrunn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. Nach ersten Ermittlungen ist der 56-jährige deutsche Fahrzeugführer kurz vor dem Tunnel Eichelberg am Steuer eingeschlafen. In Folge dessen fuhr er mit seinem Mercedes Benz Sprinter auf den vor ihm fahrenden Pkw Mercedes Benz auf. Beide Fahrzeuge kommen im Tunneleingang zum stehen. Der Fahrzeugführer blieb dabei unveretzt. Die 26- jährige tansaniische Beifahrerin des Sprinters, sowie die beiden männlichen deutschen Fahrzeuginsassen (42 und 35 Jahre alt) des Pkw werden bei dem Verkehrsunfall verletzt. Die verletzten Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Weitere Angaben zum Verletzungsgrad können nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gegeben werden.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Betongleitwand am Tunneleingang beschädigt.

Die Tunnelanlage in Richtung Sangerhausen ist seit dem Unfallzeitpunkt voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern vermutlich noch bis in die frühen Morgenstunden an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

