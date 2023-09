Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporterfahrer mit über zwei Promille auf A 4 bei Gera gestoppt!

Gera (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, um 14:45 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 4 Richtung Frankfurt in Höhe des Kreuz Gera ein tschechischer 3,5t Kleintransporter Opel Movano auf, der eine leicht schlingernde Fahrweise an den Tag legte. Die Beamten entschlossen sich, dass Fahrzeug an der AS Gera/Langenberg einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest beim 23-jährigen tschechischen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,08 Promille in der Atemluft und erklärte die zu Anfangs beschriebene Fahrweise. Ein Strafverfahren wurde daraufhin eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000,- Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und der Fahrzeugführer darf ab sofort keinerlei Kraftfahrzeuge mehr in Deutschland führen.

