POL-MK: Zeugensuche nach Schlägerei

Hemer (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen 9 und 10.10 Uhr wurde an der Deilinghofer Straße die hintere linke Scheibe eines Pkw eingeschlagen. So konnte der Täter eine auf dem Rücksitz liegende Handtasche samt Geldbörse und Smartphone entwenden. Die Fahrerin war kurz spazieren gegangen und hatte den Smart Forfour ...

mehr