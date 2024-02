Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 29-jähriger randaliert in Spielhalle/Kellereinbruch/Autoscheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Werdohl (ots)

Ein 29-jähriger Werdohler hat am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, in einer Spielhalle am Bahnhofsplatz randaliert. Unter anderem beschädigte der Mann eine Schaufensterscheibe. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, bewarf sie der Mann unmittelbar mit zwei Glasflaschen, traf sie jedoch nicht. Unter massiver Kraftanstrengung gelang es den Polizisten den erheblich alkoholisierten 29-jährigen zu fesseln. Für den Mann ging es zur Polizeiwache. Dort wurde er im weiteren Verlauf entlassen, nachdem er sich beruhigt hatte. Gegen den 29-jährigen wird wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend Zutritt zu einem Kellerraum in einem Haus in der Sandstraße. Aus dem Raum stahlen sie anschließend diverse Gegenstände, darunter einen Koffer und einen Grill. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

Die Scheibe eines an der Neuenrader Straße parkenden VWs wurde zwischen Donnerstagnachmittag, 15:00 Uhr und Freitagmorgen, 05:30 Uhr durch einen Unbekannten eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse gestohlen. Die Polizei warnt davor Wertgegenstände im Auto zu belassen. Ein Auto ist kein Tresor. Tätern reichen schon kurze Augenblicke, um Portemonnaies oder Taschen aus Autos zu stehlen. (schl)

