Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mehrere Rotlichtverstöße festgestellt

Beamte der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund haben am Freitagmorgen mehrere Rotlichtverstöße in der Auricher Innenstadt festgestellt. Im Rahmen einer Schulwegüberwachung an der Von-Jheringstraße wurde am Morgen insbesondere die Rotlichtphase in Höhe der Friedhofstraße kontrolliert. Dort befindet sich eine Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer. Innerhalb von 20 Minuten wurden fünf Fahrzeugführer festgestellt, die das Rotlicht der Ampel missachteten. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mit einem Bußgeld geahndet werden.

Aurich - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind am Donnerstag im Kölkeweg in Aurich zusammengestoßen. Gegen 23.10 Uhr fuhren ein 37-Jähriger und ein 49-Jähriger auf ihren Rädern nebeneinander in Richtung Wallster Loog, als ihre Lenker kollidierten. Der 37-Jährige stürzte mit seinem Pedelec und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Aurich - Unfallflucht im Alten Postweg

Im Alten Postweg in Aurich hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.15 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen gelben Opel Agila. Der Verursacher war offenbar in Fahrtrichtung Dietrichsfeld unterwegs und touchierte den Opel im Vorbeifahren auf Höhe der Hausnummer 32. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Unbekannte. An dem gelben Opel wurde jedoch roter oder orangefarbener Lackaufrieb festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht in der Wiesenstraße

Ein grauer Skoda Fabia ist am Donnerstag in der Wiesenstraße beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen vermutlich zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Moordorf - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Moordorf leicht verletzt worden. Eine 82-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 16.30 Uhr auf der Ekelser Straße unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Sie übersah hierbei jedoch den 61-jährigen Pedelec-Fahrer auf dem Radweg und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte und zog sich eine leichte Verletzung zu. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich.

