Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie gestohlen

Nordhausen (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Neustadtstraße. Unbekannte Diebe entwendeten unbemerkt das Portemonnaie einer 45-Jährigen, als sie gerade in dem Markt einkaufte. Die Geldbörse befand sich in einer Tasche in ihrem Einkaufswagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 03631/960.

Aktenzeichen: 0291126

