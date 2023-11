LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstagabend wurde die Polizei in Heiligenstadt über einen Mann informiert, die sich widerrechtlich im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße aufhält. Die Beamten konnten den 22-Jährigen antreffen. Es stellte sich heraus, dass er dort unbefugt schon über mehrere Tage in dem Keller genächtigt hat. Da die Polizisten außerdem eine geringe Menge Drogen bei ihm fanden, wird nun zusätzlich zum begangenen ...

