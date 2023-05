Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Xanten (ots)

Dienstag, 23.05.2023, 16:04 Uhr - Aufmerksame Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Klever Straße bemerkten am heutigen Nachmittag den Alarm eines Rauchmelders und verständigten umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112. Durch die Einsatzkräfte konnte die betroffene Wohnung im Erdgeschoss lokalisiert werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Wohnung. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich Zugang zur Wohnung und konnte brennende Küchenutensilien auf einem eingeschalteten Herd als Ursache feststellen. Die Gegenstände wurden vom Herd entfernt und ins Freie verbracht. Parallel hierzu wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht. Eine Bewohnerin des Hauses wurde vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer abschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Im Einsatz waren der Löschzug Xanten-Mitte sowie die Löschgruppen Lüttingen und Birten sowie der Rettungsdienst aus Xanten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell