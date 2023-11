LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Sondershausen (ots) - Am Dienstag stellten Polizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Borntalstraße eine Sachbeschädigung fest. Bislang unbekannte Täter hatten in gelber Farbe ein jüdisches Symbol auf die Straße gesprüht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr. Wer Hinweise zu dem oder den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen ...

mehr