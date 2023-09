Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Fahrer verursacht Autounfall mit hohem Sachschaden - Mettmann-2309038

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 10. September 2023, verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Auffahrunfall vor einer Baustellendurchfahrt an der Wülfrather Straße in Mettmann.

Das war geschehen:

Gegen 18:30 Uhr näherte sich ein 33-Jähriger aus Mettmann mit seinem Ford Focus der Baustelle auf Höhe der Hausnummer 226 stadteinwärts. Vor der dort eingerichteten Ampelschaltung missachtete er den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Mazda 6 eines 21-Jährigen aus Monheim am Rhein und fuhr auf das Fahrzeugheck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda 6 in einen vor ihm ebenfalls wartenden 3er BMW einer Mettmannerin geschoben.

Der 21-Jährige Mazda-Fahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde ambulant behandelt. Sowohl sein als auch das Fahrzeug des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch am dritten beteiligten Fahrzeug, dem BMW, entstanden leichte Schäden am Heck. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen Ausfallerscheinungen fest, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum hinwiesen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Beamten eine ärztliche Blutprobenentnahme in der Polizeiwache Mettmann an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell