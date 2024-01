Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: PKW überschlägt sich zwischen Appenheim und Gau-Algesheim

Gau-Algesheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen überschlug sich gegen 05:35 Uhr ein PKW auf der Landstraße 415 (L415) zwischen Appenheim und Gau-Algesheim. Ein 21-jähriger Mann aus Appenheim befuhr mit der 17-jährigen Beifahrerin die L415 aus Richtung Appenheim kommend in Richtung Gau-Algesheim. In Höhe der Einmündung Laurenziberg wich der Autofahrer einem querenden Tier aus und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der PKW an einer Böschung und blieb auf dem angrenzenden Wirtschaftsweg auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Durch den Verkehrsunfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Die Beifahrerin erlitt einen Schock. Beide Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit konnten nicht erlangt werden.

