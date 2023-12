Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an denkmalgeschütztem Haus - Polizei sucht Zeugen

Ingelheim-Oberhofstraße (ots)

Ein altes Fachwerkhaus in der Ingelheimer Oberhofstraße, welches unter Denkmalschutz steht, wurde Ziel einer Farbattacke. Im Zeitraum von Montag, 18.12.2023, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 19.12.2023, 09:30 Uhr, wurde das Haus an Haustür und Fassade mit schwarzer Farbe und Klarlack beschmiert. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, sich umgehend zu melden. Hinweise können telefonisch an die Rufnummer 06132 6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

