Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Freitag den 15.12.2023 auf Samstag den 16.12.2023 wurde der Polizei Ingelheim ein verunfalltes Fahrzeug in Gau-Algesheim gemeldet. Vor Ort angekommen konnte durch die Polizei ein PKW festgestellt werden, welcher in einen am Straßenrand geparkten PKW gefahren war. Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW auf einen vor ihm parkenden PKW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallörtlichkeit konnte kein Fahrer des Unfallfahrzeuges festgestellt werden. Erst im Laufe der Unfallaufnahme erschien der sichtlich alkoholisierte Fahrer vor Ort. Ein Atemalkoholtest ergab 1,31 Promille. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell