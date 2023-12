Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkener Autofahrer fährt auf Bahnsteig

Ingelheim (ots)

Ein 61-jähriger stark alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend zuerst in den Ingelheimer Busbahnhof eingefahren. Hier kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über den hohen Bordstein in den Bereich des Bahnsteigs, wo er zum Stehen kam. Wartende Fahrgäste mussten dem Fahrzeug ausweichen. Nachdem der Fahrzeugführer ausgestiegen und um sein Auto herumgelaufen war, setzte er sich zurück ans Steuer und setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Er konnte im weiteren Verlauf durch die hinzugerufenen Polizeikräfte im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der PKW wurde durch den Aufprall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Beschuldigte muss mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

