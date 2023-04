POL-DA: Gersprenztal: Kripo findet Waffen bei Durchsuchung

Groß-Gerau (ots) - Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern, die sich über Raser in den Abendstunden ärgerten, überwachten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Dienstagabend (18.04.), in der Zeit zwischen 22.50 und Mitternacht, die Geschwindigkeit in der Darmstädter Straße. Sieben Fahrerinnen und Fahrer ...

mehr