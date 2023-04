Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Anwohner beschweren sich über Raser/Polizei überwacht Geschwindigkeit

Groß-Gerau (ots)

Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern, die sich über Raser in den Abendstunden ärgerten, überwachten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Dienstagabend (18.04.), in der Zeit zwischen 22.50 und Mitternacht, die Geschwindigkeit in der Darmstädter Straße.

Sieben Fahrerinnen und Fahrer waren hierbei zu schnell unterwegs. Zwei von ihnen drohen nun Fahrverbote, weil sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um mehr als 30 "Sachen" überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der mit 69 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwarten nun 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

