POL-PIING: Polizei setzt Taser bei Auseinandersetzung auf privater Feier ein

Ingelheim (ots) - Zu gleich zwei Trunkenheitsfahrten kam es an diesem Wochenende in Ingelheim am Rhein. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei Ingelheim gegen 00:30 Uhr ein Pkw gemeldet, welcher mit laufendem Motor mitten auf einer Straße in Ober-Ingelheim stünde. Durch die Streife konnte der gemeldete Pkw angetroffen werden. Am Steuer saß ein schlafender, 29-jähriger Mann aus Bingen. Bei dem stark ...

