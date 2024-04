POL-AUR: Westerholt - Mutmaßliche Ladendiebe flüchteten im weißen Skoda

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Mutmaßliche Ladendiebe flüchteten im weißen Skoda

Die Polizei bittet nach einem Ladendiebstahl in Westerholt um Zeugenhinweise. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr hielten sich nach ersten Erkenntnissen drei Personen in einem Discounter an der Dornumer Straße auf, verstauten Waren in einem Einkaufswagen und passierten damit den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Die Täter sollen das Diebesgut auf dem Parkplatz in einen weißen Skoda Octavia geladen haben. Hierbei wurden sie jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Die drei Personen sollen daraufhin in den weißen Skoda Octavia eingestiegen und mit noch geöffneter Heckklappe vom Parkplatz geflüchtet sein. Die Polizei bittet um Hinweise zu den drei Personen und dem weißen Skoda Octavia unter 04462 9110.

