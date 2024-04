POL-AUR: Wiesmoor - Jugendliche beschädigen Bushaltestelle

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Toilettenpapier angezündet Am Dienstag haben unbekannte Täter in Esens gekokelt. In einem Toilettenhäuschen in der Straße An der Eisenbahn fiel gegen 15.30 Uhr das angebrannte Toilettenpapier auf. Das kleine Feuer erlosch von alleine. Durch das Verrußen waren die Toiletten allerdings vorübergehend nicht nutzbar. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt ...

mehr