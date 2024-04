Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis auf Roller unterwegs/Südbrookmerland - Unfallflucht

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis auf Roller unterwegs

Am Dienstagabend hielten Polizisten den Fahrer eines Motorollers an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle in der Eschener Gaste stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher flüchtete am Montag in Südbrookmerland. Der unbekannte Autofahrer fuhr gegen einen roten VW Passat, der auf einem Anwohnerparkplatz in der Marktstraße abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernet sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 entgegen.

