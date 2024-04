Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Aurich - Ohne Fahrerlaubnis und mit abgelaufenen Kennzeichen gefahren/Großefehn - Zusammenstoß mit Pedelec

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte haben am Montag in Norden einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle im Westlinteler Weg stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis und mit abgelaufenen Kennzeichen gefahren

In Aurich hielten Polizisten am Montag eine 53-jährige Autofahrerin an. Während der Kontrolle in der Straße Georgswall stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem ihre am Auto angebrachten Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet.

Großefehn - Zusammenstoß mit Pedelec

Am Montag hat es in Großefehn einen Unfall gegeben. Eine 64-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 12.40 Uhr auf der Westerwieke II. Beim Abbiegen auf die Reithstraße übersah sie eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 39-Jähriege wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

