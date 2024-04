Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kind auf Spielplatz verletzt/Norden - Einbruch/Wiesmoor - Wand mit Farbe besprüht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kind auf Spielplatz verletzt

Am Sonntag ist ein Junge auf einem Spielplatz in Norden verletzt worden. Der Junge saß gegen 17 Uhr in einer Nestschaukel in der Dortmunder Straße, auf dem dortigen Spielplatz. Nach ersten Erkenntnissen hob ein derzeit unbekannter Mann den Jungen aus der Schaukel und ließ ihn auf den Kies fallen. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Der Mann soll in Begleitung einer Frau und einem Kleinkind gewesen sein. Er war ungefähr 1.80 Meter groß und von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare mit blonden Strähnen und trug ein weißes Shirt. Das Paar war mit Fahrrädern und einem Fahrradanhänger für Kinder vor Ort. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Einbruch

In Norden sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Sanitätsdienst in der Hooge Riege. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Wiesmoor - Wand mit Farbe besprüht

Unbekannte haben in Wiesmoor eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschmierten die Wand eines Lebensmittelgeschäftes im Amaryllisweg mit Farbe. Die Tat ereignete sich bereits am Osterwochenende. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 in Verbindung.

