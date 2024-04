Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Fahrradunfall gesucht /Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Aurich. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine jugendliche Pedelec-Fahrerin von der Wallinghausener Straße in Richtung Fockenbollwerkstraße. Im Bereich des dortigen Kreisverkehrs kamen ihr ein Mann und eine Frau, ebenfalls auf Fahrrädern, nebeneinander fahrend entgegen. Die Jugendliche musste auf die Straße ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Das Paar fuhr weiter. Die Polizei sucht die zwei Radfahrer oder andere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich in Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Bereits am Mittwoch ist ein Unfallverursacher in Aurich unerlaubt geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf einem Schulparkplatz in der Straße Am Schulzentrum gegen einen schwarzen Peugeot. Dadurch wurde die vordere Fahrerseite beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, ohne sich um einen Schadensausgleich zu kümmern. Der Unfall geschah in der Zeit von 11 Uhr bis 14.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

