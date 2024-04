Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbrüche in Kindergärten /Großefehn - Kennzeichen gestohlen/Aurich - Kennzeichendiebstahl/Norden - In leerstehendes Haus eingebrochen und Auto beschädig

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbrüche in Kindergärten

In Norden wurde in zwei Kindergärten eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Straße Kleine Hinterlohne und flüchteten im Anschluss unerkannt. Auch in der Straße Domänenweg sind Täter in einen Kindergarten eingebrochen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beide Taten ereigneten sich in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag 7 Uhr. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Großefehn - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Großefehn ein Auto-Kennzeichen gestohlen. Ein grauer Opel Insignia stand auf einem Grundstück in der Straße Hauptwieke Süd als in der Zeit von 20 Uhr bis 12 Uhr unbekannte Täter das hintere Kennzeichen entwendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 04943 925660 entgegen.

Aurich - Kennzeichendiebstahl

In Aurich wurde am Sonntag das vordere Kennzeichen eines Autos gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das Kennzeichen eines schwarzen BMW auf einem Parkplatz in der Straße Wallster Weg. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Norden - In leerstehendes Haus eingebrochen und Auto beschädigt

In Norden wurde eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Straße Neuwesteeler Straße. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Weiterhin beschädigten die Täter einen schwarzen Audi A4, welcher auf dem Grundstück gestanden hat. Die Taten ereigneten sich in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Personen, die in diesem Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

