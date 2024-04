Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 05./06.04.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kleinkraftrad ohne Führerschein geführt Ein 23-jähriger Mann aus Aurich wird sich im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen, da er ein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum geführt hat, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug am Freitagabend auf der Große-Mühlenwallstraße und stellten fest, dass das als Mofa zugelassene Zweirad aufgrund einer technischen Veränderung deutlich schneller fuhr, so dass die vorgezeigte Mofa-Prüfbescheinigung nicht mehr ausreichte.

Wiesmoor - Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Rehwild Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 03:40 Uhr, kam es auf der Hauptwieke 2 in Wiesmoor zu einem Verkehrsunfall, nachdem plötzlich ein Reh die Straße querte. Dem 60-jährigen Fahrer des Pkw war ein rechtzeitiges Brems- bzw. Ausweichmanöver nicht mehr möglich, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Tier kam. Im Rahmen der Verkehrsaufnahme stellten die Beamten dann bei dem Mann aus Wiesmoor Anhaltspunkte für Alkoholkonsum fest. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von weit über 1 Promille veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Verkehrsunfall die Flucht ergriffen Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Bundesstraße in Norden. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit einem grünen VW Golf Plus, welcher auf dem zuvor genannten Parkplatz abgestellt war. In Folge des Unfalles wurde der Golf Plus am hinteren Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, unter 04931 921-115, zu melden

Ugant-Schott - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, welcher mit seinem Pkw auf der Loppersumer Straße unterwegs war. Hintergrund der Meldung war die auffällige Fahrweise des Pkw-Führers. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Norden konnte das Fahrzeug schließlich anhalten und den 21-jährigen Fahrer kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Folglich wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mit über 2 Promille Auto mit dem Auto unterwegs Beamte der Polizei Wittmund kontrollierten am Freitag, um 19.45 Uhr, in der Isumser Straße einen 50-Jährigen Autofahrer aus Carolinensiel. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde ein Promillewert von über 2 Promille festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

