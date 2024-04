Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Die Polizei hat am Donnerstag in Norden einen 49-jährigen Mann auf einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem 49-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Dornum - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Dornum ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 7.30 Uhr und 9.10 Uhr auf einem Restaurantparkplatz in der Hafenstraße einen weißen Volvo V60 an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Ihlow - Auffahrunfall mit Krad

Ein 20-Jähriger ist am Donnerstag in Ihlow mit seinem Leichtkraftrad auf einen Pkw aufgefahren. Gegen 18 Uhr fuhr der Heranwachsende auf der Straße Osterende und übersah vor sich offenbar eine verkehrsbedingt haltende Mazda-Fahrerin. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 20-jährige Mazda-Fahrerin blieb unverletzt. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden.

