Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in Großefehn ereignet. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Audi-Fahrer auf der Leerer Landstraße und kam nach ersten Erkenntnissen nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und das Fahrzeug landete auf der Seite. Der 22-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Notärzte und die Feuerwehr waren zum Unfallort alarmiert worden. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell