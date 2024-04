Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Plaggenburg - Kind auf Fahrrad verletzt

Lütetsburg - Von Fahrbahn abgekommen

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Greetsiel - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich-Plaggenburg - Kind auf Fahrrad verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in Aurich-Plaggenburg ereignet hat. Gegen 12.50 Uhr fuhr ein neunjähriger Junge mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Esenser Straße in Fahrtrichtung Middels. Ein Autofahrer kam nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Bulli aus der Dietrichsfelder Straße und stieß an der Einmündung mit dem Jungen zusammen, als dieser dort auf dem Radweg die Straße querte. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Vor Ort soll der Autofahrer noch mit ihm gesprochen haben, fuhr dann aber davon. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere den Fahrer des weißen Bullis, sich unter 04941 606215 zu melden.

Lütetsburg - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch in Lütetsburg von der B 72 abgekommen. Die Frau war mit einem VW in Richtung Norddeich unterwegs und verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie einem Wildtier ausweichen wollte. Sie geriet zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und dann quer über die Fahrbahn nach links. Sie durchbrach dort einen Wildschutzzaun, überschlug sich und landete in einem Graben. Die 39-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Mittwoch in Aurich-Sandhorst angehalten und kontrolliert. Der 26-Jährige konnte für das Elektrokleinstfahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Greetsiel - Unfallflucht

In Greetsiel hat sich am Osterwochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Gründonnerstag, 15 Uhr, und Ostermontag, 8 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Inselstraße einen Hyundai Ioniq. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04923 805710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell