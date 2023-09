POL-H: Hannover-Sahlkamp: Vater und Tochter bei Verfolgungsfahrt vermeintlicher Roller-Diebe vom Krad gestoßen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots) - Durch eine Fernsehsendung erhoffen sich Ermittler der Polizei Hannover neue Zeugenhinweise zu einem Tötungsdelikt aus dem Jahr 2015. Am 03.08.2015 wurde im Mittellandkanal in einem schwarzen Müllsack der Torso eines zunächst unbekannten männlichen Leichnams gefunden. Kurze Zeit später wurde in ...

mehr